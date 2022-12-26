Немецкий сенатор высказался о будущем украинских беженцев в Германии

Сенатор Гайзель: в Берлине ожидают, что большинство украинских беженцев не вернутся домой

Власти Берлина ожидают, что большинство украинских беженцев, прибывших в Германию, не вернутся домой после завершения конфликта на родине. Такую точку зрения высказал сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель в интервью агентству DPA.

«Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину», — заявил он.

Говоря об этом, сенатор привел пример своего коллеги, который приехал в Берлин из Боснии во время войны в Югославии. По словам Гайзеля, мать этого человека рассчитывала, что ее семья пробудет в ФРГ лишь несколько месяцев, однако сегодня ее сын немец, который работает в администрации сената.

Гайзель предположил, что то же самое может произойти и с тысячами украинцев, которые также могут остаться в Берлине надолго.

Ранее немецкий политик оскорбил украинских беженцев, из-за чего оказался в центре скандала. Депутат от Христианско-демократического союза и глава администрации района Баутцен Удо Витчас осудил власти страны за то, что они предоставляют жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами.