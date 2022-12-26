Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:59, 26 декабря 2022Мир

Немецкий сенатор высказался о будущем украинских беженцев в Германии

Сенатор Гайзель: в Берлине ожидают, что большинство украинских беженцев не вернутся домой

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Власти Берлина ожидают, что большинство украинских беженцев, прибывших в Германию, не вернутся домой после завершения конфликта на родине. Такую точку зрения высказал сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель в интервью агентству DPA.

«Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину», — заявил он.

Говоря об этом, сенатор привел пример своего коллеги, который приехал в Берлин из Боснии во время войны в Югославии. По словам Гайзеля, мать этого человека рассчитывала, что ее семья пробудет в ФРГ лишь несколько месяцев, однако сегодня ее сын немец, который работает в администрации сената.

Гайзель предположил, что то же самое может произойти и с тысячами украинцев, которые также могут остаться в Берлине надолго.

Ранее немецкий политик оскорбил украинских беженцев, из-за чего оказался в центре скандала. Депутат от Христианско-демократического союза и глава администрации района Баутцен Удо Витчас осудил власти страны за то, что они предоставляют жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Опоздавшие на рейс россияне описали очереди в Шереметьеве фразой «просто ад»
Путин признал разногласия между странами СНГ
Перечислена ставшая модной благодаря сериалам одежда
Российского депутата задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей
Под Одессой переименовали поселок Суворово
В Швеции не нашли улик в деле о взрывах на «Северных потоках»
На российской нефтяной шахте произошло задымление
В Москве авто врезалось в самосвал, перевернулось, загорелось и попало на видео
Немецкий сенатор высказался о будущем украинских беженцев в Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.