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00:07, 13 февраля 2023Мир

В Уругвае сообщили о появлении в небе неопознанных мигающих огней

ВВС Уругвая расследуют появление мигающих огней в небе над Термас-дель-Альмирон

Фото: Juan Lasala / Unsplash

Военно-воздушные силы (ВВС) Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что огни наблюдались во время фестиваля, который проходил в Термас-дель-Альмирон. В связи с этим департамент Пайсанду принял решение о привлечении комиссии по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах. Ее члены соберут данные о произошедшем и проведут опрос свидетелей.

Отмечается, что явление также наблюдалось со стороны Аргентины.

Ранее пилоты нескольких авиалиний рассказали, что видели неопознанные летающие объекты в небе над Великобританией. В частности, самолет Boeing 787 британской авиакомпании British Airways совершал рейс из Монреаля в Лондон, когда пилот заметила в небе «очень яркий свет, который мгновенно исчез».

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Марина Совина
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