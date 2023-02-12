В Уругвае сообщили о появлении в небе неопознанных мигающих огней

ВВС Уругвая расследуют появление мигающих огней в небе над Термас-дель-Альмирон

Военно-воздушные силы (ВВС) Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что огни наблюдались во время фестиваля, который проходил в Термас-дель-Альмирон. В связи с этим департамент Пайсанду принял решение о привлечении комиссии по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах. Ее члены соберут данные о произошедшем и проведут опрос свидетелей.

Отмечается, что явление также наблюдалось со стороны Аргентины.

Ранее пилоты нескольких авиалиний рассказали, что видели неопознанные летающие объекты в небе над Великобританией. В частности, самолет Boeing 787 британской авиакомпании British Airways совершал рейс из Монреаля в Лондон, когда пилот заметила в небе «очень яркий свет, который мгновенно исчез».