Депутат Европарламента назвал причины диверсии на «Северных потоках»

Евродепутат Бек: США устроили диверсии на «Северных потоках» для разрыва связи РФ и ФРГ

Депутат Европарламента Гуннар Бек предположил, с какой целью США устроили диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

По словам Бека, западные страны не заинтересованы в открытом расследовании происшествий на газопроводах. Для них наиболее удобной является версия, что Россия сама уничтожила трубы. Евродепутат добавил, что Москву демонизируют и заставляют бояться, но в ФРГ сомневаются в этом.

Парламентарий назвал причины диверсии на «Северных потоках» и заявил, что США устроили ее для разрыва экономической связи России и Германии. «США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения», — отметил он.

Бек отметил, что США руководствовались стратегическими причинами, чтобы оборвать сотрудничество Москвы с Берлином и с большинством государств Западной и Восточной Европы.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что операцию провели Военно-морские силы страны, использовав подлодки для установки бомб. Журналист назвал инициатором разработки плана советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.