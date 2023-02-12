Российские военные уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и «Акация»

МО заявило об уничтожении гаубиц ВСУ «Гвоздика» и «Акация» на херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица “Гвоздика“, самоходная гаубица “Акация” и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявили в оборонном ведомстве.