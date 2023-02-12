Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 12 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и «Акация»

МО заявило об уничтожении гаубиц ВСУ «Гвоздика» и «Акация» на херсонском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска на херсонском направлении уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица “Гвоздика“, самоходная гаубица “Акация” и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявили в оборонном ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО
Российские войска уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ» в ДНР
Глава МОК раскритиковал вмешательство политиков в вопросы допуска россиян к ОИ
Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию
Российские военные уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и «Акация»
Минобороны заявило о поражении 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
Покупатель не смог снять огромные резиновые ботинки и стал мемом в сети
Российские войска поразили цеха сборки бронетехники ВСУ в Харькове
Войска России ликвидировали до 80 бойцов ВСУ на купянском направлении
Сотрудника московского ФСИН задержали за интимные переписки с подростками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.