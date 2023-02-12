Минобороны заявило о поражении 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России заявило о поражении свыше 50 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

На южно-донецком направлении российской оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было нанесено огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 50 бойцов. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

В военном ведомстве уточнили, что удар по силам противника был нанесен в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, был уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

Минобороны также отчиталось о ликвидации двух складов с боеприпасами ВСУ недалеко от Елизаветовки ДНР и Дружелюбовки Запорожской области.

10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но при этом Киев продолжает перебрасывать в город подкрепление.