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11:37, 12 февраля 2023Мир

Британский политик рассказал о попытке его вербовки российским шпионом в пабе

Глава консерваторов Британии рассказал о попытке его вербовки российским шпионом в пабе

Фото: Susannah Ireland / Globallookpress.com

Глава Консервативной партии Великобритании Грег Хэндс рассказал, что 20 лет назад российский шпион пытался завербовать его в одном из пабов Лондона. Его слова передает Daily Mail.

Политик уточнил, что это произошло в 2004 года, когда он еще не был депутатом от тори. Он заявил, что на мероприятии консерваторов познакомился с человеком, который представился Александром Кашицыным и сообщил, что работает в российском посольстве.

Позже мужчины встретились в пабе Seven Stars в лондонском районе Фулхэм, чтобы обсудить уборку улиц и другие муниципальные вопросы. Однако, по словам Хендса, после этого Кашицын попросил его добыть документ о ядерной программе Ирана из библиотеки палаты общин.

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«Я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства», — заключил Хендс. Он назвал действия русского мужчины классическим шпионским приемом. Отмечается, что через два года после этого инцидента сотрудники британской разведки MI5 заявили, что номер Хендса появился в телефоне российского разведчика.

30 января сообщалось, что агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух человек в столице страны Любляне по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным агентства, они имеют гражданство одной из южноамериканских стран и работали в Словении под вымышленными именами.

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Виктория Кондратьева
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