Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

Politico: под новые санкции ЕС могут попасть около 130 физлиц и компаний из России

Под новые санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы могут попасть около 130 физических лиц и компаний из России. Содержание нового пакета ограничений раскрыло Politico.

По информации издания, среди лиц, которых коснутся рестрикции, будут военные, чиновники, а также журналисты, работающие на российские СМИ, в том числе на RT. Кроме того, объединение планирует ввести ограничения против граждан и организаций из других стран, связанных с армией России или частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». В частности, речь идет о гражданах Ирана и Мали.

Кроме того, ЕС планирует запретить россиянам входить в советы директоров критически важных инфраструктурных компаний в объединении, таких как электрические сети или поставщики газа. Politico пишет, что постпреды страны ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций в среду, 15 февраля.