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09:04, 13 февраля 2023Силовые структуры

Дизайнер поставил Минобороны России аппараты для сна и попал под следствие

«Ъ»: дизайнер поставил Минобороны аппараты для сна вместо ИВЛ на 400 млн руб. в пандемию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Басманный суд Москвы передано на рассмотрение по существу уголовное дело о мошенничестве, связанном с закупками для Минобороны России в разгар пандемии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по которому проходят дизайнер Ферутдин Закиров и замглавы Главного военного строительного управления №4 Лариса Леонтьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из материалов дела следует, что во время распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года глава военного ведомства Сергей Шойгу дал поручение закупить медоборудование для 16 госпиталей. Однако из-за ажиотажа возникли трудности с поставками аппаратов ИВЛ из Европы и США, но знакомый Леонтьевой дизайнер Закиров пообещал помочь договориться с партнерами из Китая. При его содействии российские военные закупили 350 аппаратов ИВЛ за 400 миллионов рублей.

Однако оказалось, что вместо медоборудования, необходимого для борьбы с COVID-19, были поставлены аппараты для улучшения качества сна, причем по завышенной цене. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело. Леонтьеву и Закирова арестовали. Они своей вины не признают.

Третий фигурант дела — экс-глава «Управления имуществом спецпроектов» Минобороны Андрей Тулупов уже осужден на восемь лет за злоупотребление полномочиями и получение взяток.

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Любовь Ширижик
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