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07:58, 13 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР артиллеристы поразили ВСУ около российских позиций

РИА Новости: артиллеристы в ЛНР поразили ВСУ вблизи позиций ВС РФ с помощью «Гиацинта»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гаубицы «Гиацинт» позволяют артиллеристам в Луганской народной республике (ЛНР) поражать Вооруженные силы Украины (ВСУ) около российских позиций. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Ишим».

«Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить», — объяснил военный. По его словам, «Гиацинты» имеют большие и тяжелые снаряды, что позволяет поражать как живую силу противника, так и бронированную технику.

Военный также поделился, что его расчет часто используют в контрбатарейной борьбе. «То есть дальнобойную артиллерию засекают, и нам передают координаты, мы работаем по ним. По пунктам управления противника работаем», — добавил он.

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Марина Совина
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