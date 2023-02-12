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15:00, 12 февраля 2023Россия

Российские войска поразили цеха сборки бронетехники ВСУ в Харькове

Минобороны России сообщило о поражении цехов сборки украинской бронетехники в Харькове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ракетным ударом в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории машиностроительного «Завода им. Малышева». Об этом журналистам доложили в Министерстве обороны (МО) России.

Также в районах населенных пунктов Елизаветовка Донецкой народной республики и Дружелюбовка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

10 февраля мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры города. Он предупредил также жителей о возможных перебоях с электричеством.

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Ранее российские военные под Харьковом уничтожили нефтебазу, с которой осуществлялось снабжение топливом техники для группировки ВСУ на купянском направлении. Кроме того, российские войска поразили склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Алина Гончарова
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