Российские военные уничтожили нефтебазу с топливом для ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении на купянском направлении нефтебазы с топливом для ВСУ

Российские военные под Харьковом уничтожили нефтебазу, с которой осуществлялось снабжение топливом техники для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил журналистам в воскресенье, 4 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что нефтебаза располагалась в селе Шевченково.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области, указали в Минобороны.

Ранее российское ведомство сообщило об уничтожении склада со снарядами для HIMARS, MLRS и «Ураган» в районе Днепропетровска. В Минобороны отметили, что там также хранились барражирующие боеприпасы.

До этого Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которая производится в США. Объект находился в районе населенного пункта Николаевка.