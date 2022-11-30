Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 30 ноября 2022Россия

Российские войска уничтожили склад со снарядами для HIMARS, MLRS и «Ураган»

Минобороны отчиталось об уничтожении склада ВСУ со снарядами для HIMARS, MLRS и «Ураган»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS и «Ураган». Об этом в среду, 30 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что на складе также хранились барражирующие боеприпасы.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Ранее в министерстве заявили, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которая производится в США. Объект находился в районе населенного пункта Николаевка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Из Twitter главы Еврокомиссии пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных
Городской совет Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
Killnet атаковали сайты Латвии в ответ на призыв наносить удары по аэродромам
Девочка отбилась от вцепившейся в нее акулы
Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении
Телеведущая рассказала о серьезном заболевании позвоночника
Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО
В российском регионе разбился автобус с сотрудниками «Магнита»
В Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.