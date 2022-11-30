Российские войска уничтожили склад со снарядами для HIMARS, MLRS и «Ураган»

Минобороны отчиталось об уничтожении склада ВСУ со снарядами для HIMARS, MLRS и «Ураган»

Российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS и «Ураган». Об этом в среду, 30 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что на складе также хранились барражирующие боеприпасы.

Ранее в министерстве заявили, что Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которая производится в США. Объект находился в районе населенного пункта Николаевка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).