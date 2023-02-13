Кремль оставил без комментариев заявление о желании Порошенко отдать Донбасс

Песков оставил без комментариев заявление о желании Порошенко отдать Донбасс России

Кремль оставил без комментариев заявление украинского политика Виктора Медведчука о желании бывшего президента Украины Петра Порошенко отдать территорию Донбасса России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я оставляю это без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что то, как на протяжении восьми лет Киев действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует о том, что эти территории не были для него ценными. «Ни один режим не занимался бы тем, что вполне можно назвать геноцидом, ни один режим не обстреливал бы свои территории, свое население из тяжелой артиллерии», — заявил представитель Кремля.

Ранее Медведчук рассказал, что бывший украинский президент просил его передать российскому лидеру Владимиру Путину предложение «забрать Донбасс». При этом Путин во время официальных интервью подчеркивал, что республики принадлежат Украине.