Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину насчет Донбасса

Виктор Медведчук рассказал, что Порошенко просил Путина «забрать Донбасс»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук рассказал о просьбе бывшего президента Украины Петра Порошенко к российскому лидеру Владимиру Путину насчет Донбасса в интервью телеканалу СТВ.

«Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет [Донбасс]», — заявил Медведчук. При этом Путин в то время в официальных интервью подчеркивал, что регион принадлежит Украине. «Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», — пояснил политик.

В этой же беседе Виктор Медведчук рассказал, что Минские соглашения могли быть выполнены «по щелчку». Кроме того, он возмутился тому, что ни бывший президент Украины Петр Порошенко, ни нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не высказали благодарности президенту Белоруссии Александру Лукашенко за предоставление площадки для переговоров и создания «нормальных условий для мирного урегулирования».