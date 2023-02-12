Медведчук рассказал о возможности выполнить Минские соглашения «по щелчку»

Медведчук заявил, что Минские соглашения могли быть выполнены «по одному щелчку»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук рассказал, что Минские соглашения могли быть выполнены «по щелчку», в интервью телеканалу СТВ.

«И в 2014-м, и в 2015-м особенно Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку», — заявил политик. Кроме того, он возмутился тому, что ни бывший президент Украины Петр Порошенко, ни нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не высказали благодарности президенту Белоруссии Александру Лукашенко за предоставление площадки для переговоров и создания «нормальных условий для мирного урегулирования».

«Есть другая Украина, есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией», — добавил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский «пустил под нож» мир и стабильность в стране ради оваций. По его словам, Украину «бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти».