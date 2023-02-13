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12:23, 13 февраля 2023Среда обитания

Риелтор заявил о неожиданных изменениях на рынке недвижимости

Риелтор Олег Бендриков заявил, что аренда жилья в Москве резко подешевела
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Аренда жилой недвижимости в Москве резко подешевела, собственники не могут сдать квартиры даже со значительной скидкой. То же справедливо и для продажи жилья разного класса. Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор Олег Бендриков. Он также добавил, что многие собственники предпочитают не продавать, а сдавать квартиры.

«Аренда в Москве массово подешевела, даже в домах бизнес-класса. К примеру, есть ЖК, где студии в 30 метров сдавались за 70-75 тысяч рублей, теперь сдать их невозможно даже за 65 тысяч, только за 55 тысяч. Все однушки тоже подешевели, если раньше их сдавали за 35 тысяч, то теперь за 29 тысяч», — сказал Бендриков.

Риелтор также заметил, что желающих снять жилье при этом не стало меньше, но увеличилось количество предложений. Дело, по его словам, в некоторой стагнации на рынке вторичной недвижимости, из-за чего собственники принимают решение о том, что в текущих обстоятельствах квартиру выгоднее сдавать, чем продавать.

«Отложенный спрос после пандемии, другие факторы сильно подняли цены на недвижимость и собственники до сих пор хотят получать ту же сумму, что и раньше, никто психологически не готов идти на снижение — если раньше человек сдавал квартиру по 70 тысяч, ему сложно опустить цену до 60. Но в итоге сейчас все идет со значительным дисконтом, и сделки по вторичной недвижимости, и аренда квартир», — заключил риэлтор.

В феврале 2023 года в Москве на три процента подешевела аренда жилья. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс Недвижимости».

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Наталия Белова
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