Оглашен приговор бывшей «правой руке» Лукашенко

Белорусского бизнесмена Юрия Чижа приговорили к 3,5 года лишения свободы

Суд Центрального района Минска огласил приговор белорусскому бизнесмену Юрию Чижу. Об этом сообщает газета «Народная воля».

Отмечается, что предпринимателя приговорили к 3,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем.

От отбывания наказания в колонии Чиж был освобожден. К нему была применена амнистия и зачтено время, которое он находился под стражей до суда. Из под ареста также было освобождено его имущество. Кроме того, он получил возможность забрать изъятые у него во время обысков деньги. До вступления приговора в силу бизнесмену будет нельзя выезжать из Белоруссии.

Весной 2016 года Юрий Чиж был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. В сентябре того же года он вышел на свободу. В белорусских СМИ его неоднократно называли «правой рукой» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Весной 2021 года Чиж был вновь задержан в связи с уклонением от выполнения условий освобождения и погашения ущерба.