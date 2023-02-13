Джеймс Ганн прокомментировал слухи о Джордже Клуни в роли Бэтмена

Джеймс Ганн опроверг информацию о том, что Джордж Клуни станет новым Бэтменом

Глава DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал слухи о том, что Джордж Клуни сыграет роль Бэтмена. В своем Twitter-аккаунте он опроверг информацию о том, что актер станет новым Брюсом Уэйном.

«Правда ли, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена?» — спросил один из подписчиков. «Абсолютная неправда», — отреагировал кинематографист.

Клуни уже появлялся на экране в образе супергероя: в 1997 году вышел фильм Джоэла Шумахера «Бэтмен и Робин», где актер как раз сыграл главную роль. Лента получила крайне негативные отзывы. Она была удостоена 11 номинаций на антипремию «Золотая малина», включая категорию «Худший фильм всех времен».

8 февраля сообщалось, что Джордж Клуни спродюсирует ремейк популярного французского сериала «Бюро». В американской версии шпионский триллер получит название The Department. Сериал выйдет на канале Showtime.

Оригинальный сериал «Бюро» выходил в 2015-2020 годах. Проект рассказывал о работе и жизни агентов главной внешней службы безопасности Франции.