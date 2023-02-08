Джордж Клуни спродюсирует шпионский сериал

Актер Джордж Клуни спродюсирует ремейк популярного французского сериала «Бюро»

Американский актер Джордж Клуни спродюсирует ремейк популярного французского сериала «Бюро». Об этом пишет Deadline.

В американской версии шпионский триллер получит название The Department. Сериал выйдет на канале Showtime.

Джордж Клуни и Грант Хеслов выступят продюсерами американской версии шоу. Съемки начнутся во второй половине текущего года.

Сериал «Бюро» выходил в 2015-2020 годах. Проект рассказывал о работе и жизни агентов главной внешней службы безопасности Франции.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Pictures купила права на экранизацию книги Стивена Кинга «Билли Саммерс». К проекту также присоединилась компания Appian Way, которая принадлежит актеру и продюсеру Леонардо ДиКаприо. Разработкой экранизации романа занялась также компания Bad Robot режиссера и сценариста Джей Джея Абрамса. Изначально планировалось снять мини-сериал по роману, однако в итоге продюсеры решили сменить курс.