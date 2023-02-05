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06:34, 5 февраля 2023Культура

Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга

Актер Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга «Билли Саммерс»
Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо . Фото: Eric Gaillard / Reuters

Компания Warner Bros. Pictures купила права на экранизацию книги Стивена Кинга «Билли Саммерс». К проекту также присоединилась компания Appian Way, которая принадлежит актеру и продюсеру Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает Deadline.

Информация о разработке экранизации романа появилась в феврале прошлого года. Ею занялась компания Bad Robot режиссера и сценариста Джей Джея Абрамса. Изначально планировалось снять мини-сериал по роману, однако в итоге продюсеры решили сменить курс.

Ожидается, что Абрамс выступит режиссером кинокартины, а ДиКаприо сыграет ней главную роль.

Ранее американская актриса Кристен Стюарт объявила о кастинге на свое реалити-шоу о паранормальных явлениях. В программе примут участие экстрасенсы, медиумы и другие специалисты по паранормальным явлениям, представляющие ЛГБТ-сообщество. По ее словам, это будет «самое веселое, самое смешное, самое захватывающее квир-шоу об охоте за привидениями».

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Марина Совина
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