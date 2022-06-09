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Кристен Стюарт спродюсирует шоу о ЛГБТ-медиумах

Актриса Кристен Стюарт спродюсирует шоу о ЛГБТ-медиумах и привидениях

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американская актриса Кристен Стюарт объявила о кастинге на свое реалити-шоу о паранормальных явлениях. Об этом сообщает Variety.

В программе примут участие экстрасенсы, медиумы и другие специалисты по паранормальным явлениям, представляющие ЛГБТ-сообщество.

Актриса утверждает, что это будет «самое веселое, самое смешное, самое захватывающее квир-шоу об охоте за привидениями».

Продюсированием программы Стюарт займется вместе с шоураннерами таких проектов, как Queer Eye, Legendary и The Hype.

Кристен Стюарт, которая идентифицирует себя как ЛГБТ-персона, впервые сообщила о том, что работает над шоу об охоте за привидениями, в интервью The New Yorker в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что в Арабских Эмиратах снимут свою версию сериала «Офис».

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Дениза Мацаева
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