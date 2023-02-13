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14:31, 13 февраля 2023Спорт

Тренер сборной Казахстана по футболу высказался о натурализации россиян

Тренер сборной Казахстана по футболу заявил, что КФФ не будет раздавать паспорта россиянам

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о возможной натурализации российских футболистов. Об этом сообщает Legalbet.kz.

«Я сторонник того, чтобы за сборные играли свои футболисты. Местные воспитанники. В Казахстанской федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта», — рассказал Адиев. При этом он отметил, что россияне, которые самостоятельно получат гражданство Казахстана, могут рассчитывать на приглашение в национальную команду.

1 февраля стало известно, что российский полузащитник «Химок» Александр Зуев захотел выступать за сборную Казахстана. В Казахстанской федерации футбола (КФФ) отметили, что для перехода 26-летнему игроку потребуется гражданство Казахстана. Кроме того, в футболисте должен быть заинтересован тренерский штаб сборной.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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