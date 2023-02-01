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16:47, 1 февраля 2023Спорт

Российский футболист захотел выступать за сборную Казахстана

Российский полузащитник Александр Зуев захотел выступать за сборную Казахстана

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский полузащитник «Химок» Александр Зуев захотел перейти в сборную Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

«Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. Кроме того, в конце прошлого года Казахстанская федерация футбола запросила у Российского футбольного союза информацию о выступлении данного игрока в составе сборных команд России», — заявили в организации.

В КФФ отметили, что для перехода 26-летнему игроку потребуется гражданство Казахстана. Кроме того, в футболисте должен быть заинтересован тренерский штаб сборной.

Помимо «Химок» Зуев выступал за «Рубин», «Ростов», «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также он провел 14 матчей в составе молодежной сборной России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Ранее вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков решил выступать за сборную Киргизии. Тренер киргизской национальной команды Александр Крестинин рассказал, что игрок получил гражданство и примет участие в ближайших матчах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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