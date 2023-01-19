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15:51, 19 января 2023Спорт

Российский вратарь решил выступать за сборную Киргизии по футболу

Российский вратарь Антон Коченков решил выступать за сборную Киргизии по футболу
Антон Коченков

Антон Коченков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков решил выступать за сборную Киргизии по футболу. Об этом «Матч ТВ» сообщил главный тренер киргизской национальной команды Александр Крестинин.

«Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решен, в ближайших матчах планируем заиграть», — заявил Крестинин.

Коченков родился в 1987 году во Фрунзе (ныне — Бишкек). В 17 лет голкипер переехал в Москву и подписал контракт с «Локомотивом». Вместе с железнодорожниками он стал чемпионом России и трижды взял Кубок страны и один раз — Суперкубок. Вратарь также выступал за «Волгу», «Нижний Новгород», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар» и «Томь».

В 2021 году Коченков подписал контракт с тульским «Арсеналом». В нынешнем сезоне он провел семь матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Алексей Гусев
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