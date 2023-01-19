Российский вратарь решил выступать за сборную Киргизии по футболу
Российский вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков решил выступать за сборную Киргизии по футболу. Об этом «Матч ТВ» сообщил главный тренер киргизской национальной команды Александр Крестинин.
«Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решен, в ближайших матчах планируем заиграть», — заявил Крестинин.
Коченков родился в 1987 году во Фрунзе (ныне — Бишкек). В 17 лет голкипер переехал в Москву и подписал контракт с «Локомотивом». Вместе с железнодорожниками он стал чемпионом России и трижды взял Кубок страны и один раз — Суперкубок. Вратарь также выступал за «Волгу», «Нижний Новгород», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар» и «Томь».
В 2021 году Коченков подписал контракт с тульским «Арсеналом». В нынешнем сезоне он провел семь матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).