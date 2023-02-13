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00:30, 13 февраля 2023Наука и техника

Определена скорость восстановления биосферы после массового вымирания

Science: биосфера Земли восстановилась через миллион лет после триасового вымирания

Фото: Xu Dai / McGill University

Канадские ученые Университета Макгилла и Университета Квебека в Монреале подвергли сомнению распространенную точку зрения, что после пермско-триасового массового вымирания, в результате которого погибло более 80 процентов видов на планете, на Земле доминировали простые виды на протяжении 10 миллионов лет. Результаты исследования, определившего скорость восстановления биосферы, опубликованы в журнале Science.

Палеонтологи обнаружили окаменелости животных возрастом 250,8 миллиона лет недалеко от региона Гуйчжоу в Китае. Находка позволяет предположить, что сложная биосфера существовала на Земле уже через один миллион лет после пермско-триасового вымирания, что гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Ископаемые останки демонстрируют, что в те времена уже существовала океаническая экосистема с разнообразными видами, образующими сложную пищевую цепь, включающую растения, костных рыб, в том числе лучеперых рыб, крабов, омаров, креветок и моллюсков. Всего исследователи обнаружили 12 классов организмов, а также окаменелые фекалии, которые позволяют определить рацион питания животных.

Ранее считалось, что сложной экосистеме потребуется от пяти до 10 миллионов лет для восстановления после вымирания. Исследователи обнаружили, что образцы в районе Гуйчжоу эволюционировали намного быстрее, используя радиометрическое датирование для определения возраста пород, в которых были обнаружены окаменелости.

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Александр Еникеев
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