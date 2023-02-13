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20:54, 13 февраля 2023Россия

Российский губернатор предложил отбирать полученное незаконно гражданство

Калужский губернатор Шапша предложил лишать гражданства тех, кто получил его незаконно

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Иностранцы, незаконно получившие российское гражданство, должны лишаться его без суда. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов», — написал глава региона.

По его мнению, процедуру лишения незаконно приобретенного гражданства нужно максимально упростить. Кроме того, Шапша предложил ужесточить порядок работы организаций, занимающихся выдачей иностранцам сертификатов о знании истории, владении русским языком. Также он сообщил о продолжении работы по выявлению фиктивных браков с иностранцами.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Гражданства предлагается лишить за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, дискредитацию Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

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Никита Абрамов
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