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12:41, 13 февраля 2023Россия

Кадыров высказался о сроках выполнения задач СВО

Рамзан Кадыров: до конца года все задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%

Фото: РИА Новости

России удастся выполнить задачи специальной военной операции (СВО) до конца текущего года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. О сроках их выполнения он высказался в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

«А закончим мы, хотя некоторые говорят — год, два, три, но я считаю, что до конца года мы сегодня поставленную задачу выполним на все 100%», — сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что российская армия борется за мир. «И поэтому все мы должны работать, как сегодня... днем и ночью», — добавил Кадыров.

Ранее в том же интервью глава Чечни заявил, что в рамках СВО российским войскам необходимо «забрать» Харьков и Одессу. По его мнению, это позволит обеспечить безопасность России.

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Варвара Кошечкина
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