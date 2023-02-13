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12:39, 13 февраля 2023Россия

Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков

Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков для безопасности РФ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В рамках специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо забрать Одессу и Харьков. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «России 1», которое было показано в передаче «60 минут».

По мнению руководителя региона, это позволит обезопасить Россию. «Мы воюем за то, чтобы у нас был мир», — добавил глава Чечни.

В марте 2022 года Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать приказ бойцам, чтобы те взяли Харьков, Киев и другие украинские города. «Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», — обратился он к главе государства.

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Варвара Кошечкина
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