Кадыров высказался о наступлении на Киев
Российские войска дойдут до Киева, если будет приказ командования. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».
«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев (...) А дальше - как примет решение президент», — высказался Кадыров.
По словам Кадырова, все подразделения готовы участвовать в новом наступлении на столицу Украины.
В конце марта Вооруженные силы России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Как заявили в Минобороны, это — плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции РФ на Украине.
В свою очередь, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска перегруппировываются для завершения операции по полному освобождению Донбасса.