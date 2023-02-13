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12:28, 13 февраля 2023Россия

Кадыров высказался о наступлении на Киев

Глава Чечни Кадыров заявил, что российские войска дойдут до Киева, если будет приказ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска дойдут до Киева, если будет приказ командования. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев (...) А дальше - как примет решение президент», — высказался Кадыров.

По словам Кадырова, все подразделения готовы участвовать в новом наступлении на столицу Украины.

В конце марта Вооруженные силы России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Как заявили в Минобороны, это — плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции РФ на Украине.

В свою очередь, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска перегруппировываются для завершения операции по полному освобождению Донбасса.

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Марк Леонов
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