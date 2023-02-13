Кадыров высказался о наступлении на Киев

Глава Чечни Кадыров заявил, что российские войска дойдут до Киева, если будет приказ

Российские войска дойдут до Киева, если будет приказ командования. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев (...) А дальше - как примет решение президент», — высказался Кадыров.

По словам Кадырова, все подразделения готовы участвовать в новом наступлении на столицу Украины.

В конце марта Вооруженные силы России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Как заявили в Минобороны, это — плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции РФ на Украине.

В свою очередь, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска перегруппировываются для завершения операции по полному освобождению Донбасса.