Известная стендаперша объяснила нежелание переезжать в Москву

Стендаперша Краснова объяснила нежелание переезжать в Москву из Челябинска болезнью матери

Известная российская стендаперша и блогерша Наталья Краснова заявила, что не переезжает в Москву из родного Челябинска из-за болезни матери. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Юлии Меньшовой, видео доступно на YouTube.

«У меня там [в Челябинске] мама с папой. У меня мама очень сильно болеет. Это неизлечимо уже, и просто хочется быть с мамой, пока она в сознании», — объяснила юмористка нежелание переезжать в столицу. Краснова также указала, что смена места жительства могла бы негативно повлиять на здоровье ее матери.

При этом стендаперша отметила, что не против Москвы, однако этот город пугает ее своим ритмом. Помимо этого, по словам юмористки, во время пребывания в столице ей не удается высыпаться.

Ранее Краснова назвала причину ухода из КВН. Она призналась, что покинула проект, так как считала работу в нем несерьезной. Блогерша также пожаловалась, что в КВН всегда играла роль «девочки "подай-принеси"».