Культурные учреждения Екатеринбурга с 13 по 19 февраля проводят акцию «Неделя добрых дел»

В Екатеринбурге стартовала акция «Неделя добрых дел», целью которой является помощь бездомным животным. Как уточняет интернет-журнал «Культура Екатеринбурга», в рамках акции, с 13 по 19 февраля культурные учреждения города будут проводить различные мероприятия в поддержку передержек и приютов.

В частности, библиотеки, школы, музеи и местные центры культуры планируют провести несколько познавательных культурных мероприятий, а вырученные средства — направить пяти организациям, в числе которых проект помощи бездомным кошкам и котам Meow Gallery, проект «Протяни мне лапку!», дом-приют «Надин ковчег», а также передержка для собак-гигантов «Лаподаи» и приют «Сириус».

Так, 15 февраля ученики Лицея искусств имени С. П. Дягилева соберутся в котокафе «Мяу», где они будут рисовать подопечных Meow Gallery. Организаторы обещают провести художникам экскурсию по необычному заведению и рассказать, как там помогают уличным кошкам «заработать» на еду, лекарства и личные нужды. Часть готовых работ художников повесят на стенах котокафе, еще часть разместят в лицее, где благодаря закрепленным за каждой работой QR-кодам у желающих будет возможность перевести донаты в пользу животных. Вместе с тем, планируется распечатать серию открыток, средства от продаж которых также будут переданы благотворительному проекту.

Планируя мероприятия «Недели добрых дел», организаторы не забыли и о самых юных екатеринбуржцах — специально для маленьких читателей в возрасте от 6 лет в Библиотечном центре «Екатеринбург» проведут бесплатные «Хвостатые чтения», которые пройдут в присутствии собак-терапевтов из организации «Краски жизни». Необычные гости центра помогут научить детей чтению, а также показать, как они «читают» сами. Кроме того, в день проведения чтений будет организован сбор пожертвований в пользу дома-приюта «Надин ковчег».

В редакции интернет-журнала сообщили и о своем участии в акции: журналисты издания создали бесплатную передвижную фотовыставку атмосферных портретов кошек и собак, с которой можно будет ознакомиться в культурно-досуговом центре «Дружба» до 17 февраля. На выставке, получившей название «Ищу человека», можно будет не только полюбоваться ищущими новый дом четвероногими, но и узнать об их характере и историях спасения. Кроме того, те, кому не безразличны судьбы подопечных приютов, могут принести в досуговый центр корм. Указывается, что 18 февраля выставка переедет в Библиотечный центр «Екатеринбург».

Отмечается, что «Неделя добрых дел» проводится уже второй раз. Первая такая акция проводилась с 19 по 25 декабря. Благодаря серии мероприятий тогда удалось собрать 100 тысяч рублей и около 200 килограммов корма для животных из разных приютов.