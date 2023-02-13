Мать жениха надела свадебное платье на церемонию и разозлила невесту

Свекровь Жасмин Хоппер пришла на ее свадьбу в белом платье и разозлила девушку

Свекровь Жасмин Хоппер пришла на свадьбу сына в белом платье и разозлила невесту. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте последней.

Девушка рассказала, что мать жениха помогала ей выбирать наряд на церемонию бракосочетания, поэтому знала, какую модель она наденет на торжество. Однако, несмотря на данный факт, женщина появилась на празднике в подобном белом платье длины макси с декольте, которое было украшено кружевами.

По словам Хоппер, в день свадьбы она была поглощена происходящим, поэтому не стала выяснять отношения со свекровью. «При этом когда на следующий день я просматривала свадебные фотографии, которые мне прислали, я подумала: "Почему на ней такое же платье, как на мне?" Я злилась все больше и больше, пока не оказалась просто в ярости», — заявила автор ролика.

Спустя девять месяцев женщина извинилась за свой поступок, однако затем решила использовать снимки со свадьбы для рождественских открыток, что снова спровоцировало конфликт. Хоппер отметила, что впоследствии перестала общаться с матерью мужа.

В ноябре 2010 года сообщалось, что свекровь пользовательницы с никнеймом fatgirlfantasy обругали из-за откровенного наряда на свадьбе сына. Юзерша показала фотографию с церемонии бракосочетания, где рядом с женихом и невестой стояла женщина, которая надела на торжество черное платье.