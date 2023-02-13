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17:11, 13 февраля 2023Среда обитания

Россияне массово заинтересовались недвижимостью в ОАЭ

Emirates.Estate: спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вырос почти на 32 процента

Фото: Globallookpress.com

В январе 2023 года россияне массово заинтересовались недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом говорится в исследовании портала Emirates.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В начале года относительно декабря 2022 года спрос на покупку объектов в этой стране увеличился почти на 32 процента. Аналитики отметили, что до этого интерес к жилью в ОАЭ со стороны россиян снижался на протяжении двух месяцев. К декабрю за месяц показатель снизился на 6,82 процента.

Эксперты объяснили, что интерес россиян к недвижимости в ОАЭ традиционно растет в первый месяц года. В январе 2019 года спрос относительно декабря 2018-го вырос на 53 процента, в январе 2021-го — на 54,9 процента.

Ранее специалисты Emirates.Estate выяснили, что Москва возглавила региональный спрос на жилье в Дубае. В период с декабря 2022 года по январь 2023-го доля соответствующих запросов от москвичей составила 57,1 процента от общего числа обращений из крупных городов России.

Нина Ташевская
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