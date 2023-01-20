Москвичи стали главными покупателями жилья на популярном курорте

Emirates.Estate: Москва возглавила региональный спрос на недвижимость в Дубае

Москва возглавила региональный спрос на жилье в Дубае. О том, что жители столицы стали главными покупателями недвижимости на популярном курорте среди россиян, говорится в исследовании портала Emirates.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В период с декабря 2022 года по январь 2023-го доля соответствующих запросов от москвичей составила 57,1 процента от общего числа обращений из крупных городов России. Второе место занял Санкт-Петербург с долей запросов в 13,4 процента, а третье — Екатеринбург (3,9 процента).

Эксперты выделили три фактора, которые являются для россиян ключевыми при выборе недвижимости для покупки к Дубае. В списке оказались стоимость объекта, его местоположение и статус.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года спрос на жилье в Дубае со стороны жителей Москвы и Московской области снизился. По итогам декабря столичные покупатели стали интересоваться приобретением недвижимости в этом городе на 10,5 процента относительно ноября. Количество запросов от москвичей уменьшается на протяжении двух месяцев подряд.