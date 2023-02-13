Популярный российский комик раскритиковал Ивлееву

Комик Сергей Орлов словами «чересчур хочет быть в струе» высказался о блогерше Ивлеевой

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов критически высказался о блогерше и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Отношение к ней юморист раскрыл в интервью Петру Плоскову, выпуск которого доступен на YouTube.

По словам Орлова, он не понимает Ивлееву и ее деятельность. «Это какое-то просто желание быть всегда в струе, оно всегда видно — и когда человек чересчур хочет быть в струе, причем, *** [плевать], на какой теме», — заявил комик.

Говоря о проектах блогерши, юморист отметил, что не считает хорошим шоу «Королевские кобры». Помимо того, он заявил, что ему не понравился проект Ивлеевой «Блогеры и дороги», в рамках которого она с другими звездами интернета путешествовала по небольшим российским городам и деревням. «Мне так не понравилась сама подача этого проекта, типа вы посмотрите, кто приехал в вашу деревню. (...) Ты приехала в деревню и потрогала козу и такая: "Я потрогала козу", и *** [уехала] обратно на своем Maserati. В чем прикол?» — рассудил Орлов.

Комик указал, что он с командой также бывает в небольших городах, однако они при этом стараются показать эти населенные пункты так, чтобы жители увидели их достоинства. «А не вот это "мы звезды, мы приехали в деревню"», — добавил он.

Ранее Орлов в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о своих гонорарах. Он сообщил, что получает за один концерт от 200 до 250 тысяч рублей. При этом комик выразил мнение, что он «не заслужил все, что у него есть».