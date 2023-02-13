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13:01, 13 февраля 2023Мир

Стало известно о подготовке Японии и Китая к кулуарным переговорам

Япония и Китай готовятся к неофициальным переговорам в кулуарах конференции в Германии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Главы МИД Японии и Китая готовятся к неофициальным переговорам в кулуарах конференции в Германии. Об этом сообщает Reuters.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце, где встретится с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.

Ранее стало известно, что Ван И посетит Россию в феврале. Во внешнеполитическом ведомстве КНР также рассказали, что высокопоставленный дипломат в этом месяце планирует приехать с визитами во Францию, Италию и Венгрию.

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Анжелика Бережная
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