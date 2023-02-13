Стало известно о подготовке Японии и Китая к кулуарным переговорам

Япония и Китай готовятся к неофициальным переговорам в кулуарах конференции в Германии

Главы МИД Японии и Китая готовятся к неофициальным переговорам в кулуарах конференции в Германии. Об этом сообщает Reuters.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце, где встретится с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.

Ранее стало известно, что Ван И посетит Россию в феврале. Во внешнеполитическом ведомстве КНР также рассказали, что высокопоставленный дипломат в этом месяце планирует приехать с визитами во Францию, Италию и Венгрию.