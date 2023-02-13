Cамый высокопоставленный дипломат Китая посетит Россию в феврале

Reuters: самый высокопоставленный дипломат Китая Ван И посетит Россию в феврале

Cамый высокопоставленный дипломат Китая Ван И посетит Россию в феврале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР также рассказали, что Ван И в этом месяце планирует приехать с визитами во Францию, Италию и Венгрию. Также стало известно, что он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Ранее посол России в Пекине Игорь Моргулов осудил поведение Запада, призвавшего Китай повлиять на Москву в ситуации с Украиной. Он отметил, что китайская сторона проводит независимую внешнюю политику, которая основана на собственном национальном интересе.