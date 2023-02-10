Запад осудили за призывы к Пекину повлиять на Россию

Посол Моргулов заявил, что призывы Запада повлиять на Россию оскорбительны для Китая

Посол России в Пекине Игорь Моргулов осудил поведение Запада, призвавшего Китай повлиять на Москву в ситуации с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Подобный подход дипломат счел оскорбительным для Пекина. Он отметил, что Китай проводит независимую внешнюю политику, которая основана на собственном национальном интересе. «А не на рекомендациях или советах кого-либо из-за рубежа», — подчеркнул Моргулов.

Ранее американский сенатор Роб Портман обратился к Китаю с просьбой побудить Россию завершить спецоперацию ради того, чтобы помириться с Вашингтоном после инцидента с аэростатом. Он заявил, что подобный шаг показал бы заинтересованность Пекина в урегулировании ситуации.