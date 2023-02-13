Глава МИД Сергей Лавров ответил на вопросы школьников на уроке «Разговоры о важном»

Традиционный урок «Разговоры о важном» состоялся 13 февраля и был посвящен теме «Россия в мире». К школьникам обратился Сергей Лавров — министр иностранных дел Российской Федерации.

Глава МИД ответил на вопросы школьников и рассказал о важности общественного согласия, особой силе дружбы, которая не знает границ.

«Наша страна и в период Советского Союза, и после того, как мы стали современной Российской Федерацией, всегда старалась на внешнеполитическом фронте дружить, искать себе друзей», — рассказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия — огромная, прекрасная, многогранная страна, в которой люди живут, ощущая себя одной семьей. «Русская культура никогда не пыталась задвинуть в сторону культуру других народов — своих народов, составляющих единое целое с российским государством. Ощущение сопричастности с предками, ощущение того, что ты продолжаешь их традиции как своей малой родины, так и своей огромной Родины — России — для меня без этого страны не существует», — подчеркнул Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о том, что для него означает понятие патриотизма, Сергей Лавров заявил, что для него это прежде всего гордость за свою страну. «Огромное значение для любой страны, особенно для нашей, имеют ее люди. Люди, которые ее любят», — подчеркнул он.

Также глава МИД рассказал о том, специалисты в каких сферах деятельности будут востребованы в стране в будущем. По его словам, необходимо всегда осваивать новое, развиваться, внедрять современные достижения в своей сфере деятельности. «Все это приобретает особый смысл, если ты делаешь это не только для себя, но и для своей страны», — добавил министр.

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные темы со своим классным руководителем. Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.