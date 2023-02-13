Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»

Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»

Глава Мюнхенской конференции и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген назвал ошибкой поддержку строительства российского газоровода «Северный поток 2» и объяснил ее аварией на АЭС в Фукусиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение по "Северному потоку 2", которое сегодня каждый сопровождает восклицанием "как вы только могли", можно лишь объяснить контекстом из 2015 года. Это была ситуация, когда после (аварии на АЭС) Фукусимы в Германии было принято решение раньше отказаться от атомной энергетики», — пояснил Хойсген, отметив, что на тот момент российский газ считался лучшей альтернативой.