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16:31, 13 февраля 2023Из жизни

Акула напала на фридайверов и украла у них рыбу

The Sun: в Австралии акула напала на фридайверов и украла пойманную ими рыбу

В Австралии акула напала на инструктора по фридайвингу Тао Хугланда и его приятеля Джозефа и украла у них рыбу. Об этом сообщает The Sun.

Фридайверы находились под водой, когда внезапно столкнулись с хищником. «Большая узкозубая акула проплыла прямо передо мной. Страха не было. Это было скорее удивление, шок и сработавший инстинкт выживания "бей или беги"», — рассказал Тао. Мужчина отбился от акулы, и тогда она набросилась на Джозефа и схватила рыбу, наколотую на гарпун его ружья для подводного плавания. Затем другая пойманная мужчинами рыба начала уплывать, и Тао попытался поймать ее. В этот момент акула снова подплыла к фридайверу и выхватила рыбу.

Мужчины быстро поплыли к берегу и вскоре оказались на суше. «После столкновения с акулой мы оба были в шоке и стояли на берегу, удивляясь, что никто из нас не потерял никаких конечностей и не был укушен», — вспоминает Тао. Фридайвер добавил, что на следующий день они с товарищем вернулись в океан, но чувствовали себя напряженно.

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Тао поделился видео, снятым во время нападения, в социальной сети TikTok, и собрал более 840 тысяч просмотров. Многие пользователи пришли в ужас от увиденного и завили, что не смогли бы доплыть до берега, оказавшись в подобной ситуации. Однако фридайвер объяснил подписчикам, что они не в первый раз столкнулись с акулой, поэтому смогли спастись. «Мы знали, что самое главное — держаться ближе друг к другу, поддерживать зрительный контакт, держать рыбу над водой и плыть к берегу, защищаясь оружием», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Австралии 16-летняя девушка погибла после нападения акулы. Предположительно, хищником, напавшим на подростка, была акула-бык, известная также как тупорылая акула.

Алиса Удовик
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