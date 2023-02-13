Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:32, 13 февраля 2023Из жизни

Женщина нашла на пляже обломки затонувшего 139 лет назад корабля

Nantucket Current: американка обнаружила на пляже обломки пропавшего 139 лет назад корабля

Жительница американского острова Нантакет, штат Массачусетс, выгуливала на пляже собаку и наткнулась на обломки корабля, затонувшего в 1884 году. Об этом сообщает Nantucket Current.

Джесс Эхерн обнаружила лежащие на берегу фрагменты и сразу заподозрила, что это они принадлежат трехмачтовой шхуне «Уоррен Сойер» XIX века, так как незадолго до этого в том же месте были найдены несколько более мелких ее обломков.

Материалы по теме:
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018

Корабль пропал 139 лет назад, 22 декабря 1884 года, когда направлялся из Нового Орлеана в Бостон. Шхуна везла груз хлопка и металлического лома, попала в бурю и сбилась с курса. Эхерн сняла находку на видео и связалась с представителем исследовательского института Egan Maritime Эваном Шванфелдером. Тот отправил сделанные женщиной съемки главе Совета подводных археологических ресурсов Дейву Робинсону.

Проанализировав фрагменты, Робинсон и его команда подтвердили, что это останки корабля «Уоррен Сойер». Через несколько дней археолог приехал на остров, чтобы лично оценить находку.

Ранее сообщалось, что обрушившиеся на штат Флорида в США ураганы «Ян» и «Николь» помогли обнаружить реликвию двухвековой давности — фрагменты корабля XIX века. Ученые произвели раскопки и выяснили, что это остатки торгового судна, затонувшего более ста лет назад.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
Партия Шольца впервые с 1999 года проиграла на выборах в Берлине
Названа причина пожара на российском газопроводе
Пассажир с разбега разбил турникет в столичном метро и попал на видео
Диетолог предупредила об опасности красной фасоли для некоторых людей
Женщина нашла на пляже обломки затонувшего 139 лет назад корабля
Звезда «Очень страшного кино» назвал неожиданных жертв похудения по методу Маска
Панарина признали первой звездой недели в НХЛ
Белый дом прокомментировал версию о внеземном происхождении сбитых объектов
Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.