Женщина нашла на пляже обломки затонувшего 139 лет назад корабля

Nantucket Current: американка обнаружила на пляже обломки пропавшего 139 лет назад корабля

Жительница американского острова Нантакет, штат Массачусетс, выгуливала на пляже собаку и наткнулась на обломки корабля, затонувшего в 1884 году. Об этом сообщает Nantucket Current.

Джесс Эхерн обнаружила лежащие на берегу фрагменты и сразу заподозрила, что это они принадлежат трехмачтовой шхуне «Уоррен Сойер» XIX века, так как незадолго до этого в том же месте были найдены несколько более мелких ее обломков.

Корабль пропал 139 лет назад, 22 декабря 1884 года, когда направлялся из Нового Орлеана в Бостон. Шхуна везла груз хлопка и металлического лома, попала в бурю и сбилась с курса. Эхерн сняла находку на видео и связалась с представителем исследовательского института Egan Maritime Эваном Шванфелдером. Тот отправил сделанные женщиной съемки главе Совета подводных археологических ресурсов Дейву Робинсону.

Проанализировав фрагменты, Робинсон и его команда подтвердили, что это останки корабля «Уоррен Сойер». Через несколько дней археолог приехал на остров, чтобы лично оценить находку.

Ранее сообщалось, что обрушившиеся на штат Флорида в США ураганы «Ян» и «Николь» помогли обнаружить реликвию двухвековой давности — фрагменты корабля XIX века. Ученые произвели раскопки и выяснили, что это остатки торгового судна, затонувшего более ста лет назад.

