Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 11 декабря 2022Из жизни

Обрушившиеся на США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности

NYT: обрушившиеся на Флориду ураганы помоги обнаружить останки корабля XIX века

Фото: Marco Bello/ Reuters

Обрушившиеся на штат Флорида в США ураганы «Ян» и «Николь» помогли обнаружить реликвию двухвековой давности — останки корабля XIX века. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Объект из дерева и металла длиной два метра показался из глубины песка в ноябре, предполагалось, что это может быть трибуна для гонок NASCAR, установленная несколько десятилетий назад, или часть пирса.

Ученые произвели раскопки и выяснили, что это остатки торгового судна, затонувшего более ста лет назад. «Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть», — отметил археолог Чак Мейде.

Специалисты взяли на исследование 22 образца древесины, чтобы узнать больше о находке. В настоящее время обломки корабля снова скрываются под влажным песком, их извлечение требует больших затрат, поэтому они останутся на своем месте. Как отметил Мейде, во влажной среде в отсутствии света они могут храниться практически вечно.

Ранее в Канаде была обнаружена английская монета, которая на данный момент является старейшим подобным артефактом, найденным на территории страны. Золотая монета достоинством четверть нобля была найдена на южном побережье Ньюфаундленда местным археологом-любителем Эдвардом Хайнсом летом 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Обрушившиеся на США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности
В США спишут штурмовики A-10 и сохранят истребители F-22
Глава НАСА оценил уровень сотрудничества с Россией на МКС
Лавров рассказал о мести Запада России
В Китае оценили российский «король автоматов»
Иммунолог назвал способ отличить грипп от COVID-19
Диетолог Гинзбург назвал главную проблему пищевого инстинкта человека
В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.