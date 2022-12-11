Обрушившиеся на США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности

NYT: обрушившиеся на Флориду ураганы помоги обнаружить останки корабля XIX века

Обрушившиеся на штат Флорида в США ураганы «Ян» и «Николь» помогли обнаружить реликвию двухвековой давности — останки корабля XIX века. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Объект из дерева и металла длиной два метра показался из глубины песка в ноябре, предполагалось, что это может быть трибуна для гонок NASCAR, установленная несколько десятилетий назад, или часть пирса.

Ученые произвели раскопки и выяснили, что это остатки торгового судна, затонувшего более ста лет назад. «Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть», — отметил археолог Чак Мейде.

Специалисты взяли на исследование 22 образца древесины, чтобы узнать больше о находке. В настоящее время обломки корабля снова скрываются под влажным песком, их извлечение требует больших затрат, поэтому они останутся на своем месте. Как отметил Мейде, во влажной среде в отсутствии света они могут храниться практически вечно.

Ранее в Канаде была обнаружена английская монета, которая на данный момент является старейшим подобным артефактом, найденным на территории страны. Золотая монета достоинством четверть нобля была найдена на южном побережье Ньюфаундленда местным археологом-любителем Эдвардом Хайнсом летом 2022 года.

