Тайна Бермудского треугольника раскрыта. Почему загадочные исчезновения судов и самолетов так долго не могли объяснить?

Океанолог Саймон Боксолл: волны-призраки топят суда в Бермудском треугольнике

Бермудский треугольник снова в центре внимания. Никаких видимых причин для этого нет — загадочных происшествий в этом районе давно не было. Несмотря на это, сразу двое ученых и популяризаторов науки выступили с собственными объяснениями аномалии. Оба считают, что в загадочных исчезновениях в Бермудском треугольнике нет ничего странного.

На загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике обратили внимание в 1950-е годы

Бермудский треугольник — это участок Атлантического океана между американским полуостровом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. К середине XX века у него сложилась репутация места, где то и дело пропадают самолеты и суда.

Едва ли не самый знаменитый случай связан с американским судном «Циклоп», снабжавшим корабли ВМС США в Первую мировую войну. 4 марта 1918 года оно пропало при загадочных обстоятельствах с 306 людьми на борту. Никто не получал сигнал бедствия, а масштабные поиски не дали результата. Не нашли ни тел, ни обломков.

В 1950 году в газете Miami Herald вышла статья, перечислявшая самые вопиющие случаи за два года. В ней упоминается британский самолет Star Tiger, на борту которого летели 29 человек. Он перестал выходить на связь на подлете к Бермудам. Еще один самолет бесследно исчез во время рейса из Пуэрто-Рико в Майами. На нем находились 21 человек.

Через год, как писала газета, пропал другой британский авиалайнер, летевший в Чили. Американский военный флот прервал учение и бросил на поиски военные корабли. Самолет искали тысячи человек, но все было впустую

Четвертый инцидент, упомянутый в Miami Herald, касался пропавшего грузового судна. Статья заканчивалась словами, что людям только кажется, будто мир изучен вдоль и поперек и больше не таит никаких загадок. «На самом деле, это все тот же бескрайний мир, который знали древние, и все их машины и суда могут сгинуть в нем без следа», — писал ее автор.

Карта Бермудского треугольника из газеты Chicago Tribune, 1979 год Фото: AP

«Все неправильно… странно… океан выглядит не так, как должен»

В начале 1960-х особую известность получил инцидент, произошедший в декабре 1945 года. Тогда во время тренировочного полета в районе Флориды исчезло целое звено американских бомбардировщиков.

План был прост: самолеты должны были проследовать над океаном на 257 километров к востоку, затем повернуть к северу, пролететь 64 километра, после чего повернуть на юго-запад и вернуться на авиабазу. Среди пилотов были опытные летчики, много раз совершавшие подобные вылеты. Но на этот раз что-то пошло не так.

Когда звено должно было возвращаться, лидер группы связался с диспетчером и сообщил, что не видит землю. Диспетчер попросил его назвать координаты. «Мы не уверены, какие у нас координаты…» — ответил тот, если верить описанию событий в журнале American Legion Magazine, опубликованному в 1962 году.

Диспетчер приказал лететь на запад. «Непонятно, где запад, — ответил лидер звена. — Нет никакой уверенности ни в одном направлении… все неправильно… странно… океан выглядит не так, как должен». По радио были слышны панические переговоры пилотов. Затем лидер звена неожиданно передал командование другому летчику.

Спустя два часа и 17 минут после взлета звено в последний раз связалось с авиабазой. Один из пилотов сообщил, что не знает, где они находятся. Затем сообщение прервалось. На поиски отправили гидросамолет «Маринер», но он тоже не вернулся.

Звено американских бомбардировщиков Фото: Apic / Getty Images

Любители паранормального объясняли аномалию вмешательством инопланетян и техникой Атлантиды

Официальное расследование пришло к выводу, что пилоты бомбардировщиков просто заблудились, а посланный на поиски гидросамолет пропал, потому что взорвался в воздухе. Но любителей паранормального такое объяснение не удовлетворило.

За публикацией в American Legion Magazine, несколько приукрашивающей реальные события, последовали другие. В 1964 году писатель Винсент Гаддис, специализирующийся на текстах о загадочных феноменах, впервые назвал опасное место словами «Бермудский треугольник». Число теорий о странных исчезновениях росло на глазах.

В книге Чарльза Берлитца, вышедшей в 1974 году, рассматривается несколько альтернативных версий случившегося с бомбардировщиками. Согласно одной из них, они попали в гигантскую магнитную воронку, которая перенесла их в другое время и пространство. По другой версии, исчезновение подстроили инопланетяне, которые перенесли самолеты не то в космос, не то в океан.

Сам Берлитц считал, что дело не в инопланетянах и не в воронке. Он верил, что бомбардировщики исчезли по вине таинственной машины древних атлантов

Аппарат якобы находится в глубинах океана на месте затонувшей Атлантиды — мифического острова, упомянутого древнегреческим философом Платоном. Зачем жители Атлантиды его построили, неизвестно, но именно эта машина, по мнению Берлитца, сбивала с курса самолеты и корабли.

Грузовое судно Sylvia L. Ossa, исчезнувшее в Бермудском треугольнике в 1976 году Фото: AP

Британский океанолог Саймон Боксолл предположил, что суда топят огромные волны-призраки

У британского океанографа Саймона Боксолла другое мнение по поводу происходившего в Бермудском треугольнике. Он подозревает, что исчезновения судов можно объяснить очень редким, но вполне естественным природным явлением. Его версия излагается в новом документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника».

Боксолл считает, что корабли топят так называемые волны-призраки — огромные одиночные волны, которые могут появляться в открытом море даже в ясную погоду. Их высота достигает 30 метров — это в несколько раз выше, чем у волн во время сильного шторма.

Ученым удалось подтвердить существование волн-призраков лишь в середине 1990-х, хотя моряки рассказывали об этом феномене едва ли не с античных времен. Вот как описывал встречу с волной-призраком пользователь Reddit, видевший это явление своими глазами.

Судно стало подниматься на волне и дошло до точки, где пора бы уже и вниз, но волна все не кончалась и не кончалась. И тут это наконец случилось. Судно полетело вниз. Все приготовились к удару, стали хвататься кто за что, но все равно повалились на палубу пользователь Reddit

Боксолл считает, что в районе между полуостровом Флорида, Пуэрто-Рико и Бермудами волны-призраки встречаются чаще обычного. Если одна из них поднимет крупное судно, то запросто переломит его пополам. Через пару минут все будет кончено, и обломки пойдут ко дну.

Именно это, по мнению Боксолла, произошло с «Циклопом», исчезнувшим в 1918 году. Он предполагает, что судно столкнулось с огромной волной-призраком и затонуло так быстро, что радист просто не успел передать сигнал бедствия.

Чтобы проверить эту гипотезу, Боксолл и его коллеги из Университета Саутгемптона построили масштабную модель «Циклопа» и изучили ее поведение. Эксперимент подтвердил, что плоское днище и большие размеры делали судно особенно уязвимым перед аномальными волнами.

Объявление о награде за информацию о яхте Saba Bank, исчезнувшей в Бермудском треугольнике в 1974 году Фото: Bettmann / Getty Images

Популяризатор Карл Крушельницкий считает, что опасность Бермудского треугольника — это миф

Версия Боксолла позволяет объяснить, почему в Бермудском треугольнике пропадают корабли. Но волны-призраки, даже самые огромные, вряд ли способны причинить вред самолетам. Австралийский ученый и популяризатор Карл Крушельницкий считает, что это не проблема.

По его мнению, в Бермудском треугольнике просто нет загадок, нуждающихся в объяснении. В тех местах действительно регулярно пропадают самолеты, но они пропадают не только там. В большом количестве подобных инцидентов нет ничего аномального, если учесть оживленное движение в этом районе, который к тому же считается сложным для навигации.

Крушельницкий утверждает, что процент пропавших судов и авиалайнеров в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других частей Мирового океана.

Если вы обратитесь к фактам, которые может предоставить береговая охрана США и крупная страховая компания Lloyd’s of London, то узнаете, что процент исчезнувших самолетов и кораблей в этой зоне не выше, чем в любой другой Карл Крушельницкий

Крушельницкий подозревает, что появлению мифа поспособствовала огромная глубина океана в Бермудском треугольнике. Возле Бермуд она доходит до девяти километров, поэтому все, что там тонет, почти невозможно ни заметить, ни поднять на поверхность. Судно, которое пошло ко дну, или упавший в воду самолет пропадают без следа.

Еще одна версия, которая, по мнению Крушельницкого, имеет право на существование, связывает исчезновения кораблей с утечками газа из подводных залежей метангидрата. Иногда на поверхность поднимается столько пузырьков, что плотность воды падает. Если в этом месте окажется судно, ему несдобровать. Это подтверждают эксперименты с моделями кораблей, которые провели Крушельницкий и его коллеги.