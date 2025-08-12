Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 12 августа 2025Из жизни

Разгадана тайна Бермудского треугольника

Ученый Крушельницкий объяснил исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Австралийский ученый Карл Крушельницкий утверждает, что разгадал тайну Бермудского треугольника. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

По словам Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этой зоне нет никакой аномалии. Он подсчитал, что процент пропавших судов и авиалайнеров в Бермудском треугольнике не превышает средние показатели для других частей мирового океана.

Крушельницкий признает, что в Бермудском треугольнике регулярно случаются авиакатастрофы и кораблекрушения. Большое количество подобных инцидентов он объясняет оживленным движением в этом районе, который к тому же считается сложным для навигации.

Материалы по теме:
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018

Бермудский треугольник — это участок Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. По легенде, там особенно часто пропадают самолеты и суда. Самый известный пример — исчезновение пяти американских бомбардировщиков 1945 году.

Любители паранормального объясняют происходящее в Бермудском треугольники действием технологий Атлантиды, вмешательством инопланетян или разломом в пространстве-времени, который засасывает объекты в параллельную вселенную.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали странные звуки в стратосфере. Аудиоустройства на воздушных шарах записали странное ритмичное шуршание и потрескивание, у которого не нашлось очевидного источника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    В МИД раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    Разгадана тайна Бермудского треугольника

    «Калашников» оценил российский проводной дрон «КВН»

    Стало известно о готовности окружения Зеленского признать потерю территорий

    Тысячи вьетнамцев переселят ради строительства гольф-клуба Трампа

    В США два самолета взорвались после столкновения

    На Украине допустили быструю потерю территорий в ближайшее время

    Киев призвал Европу отказаться признавать итоги встречи Путина и Трампа

    «Это расплата». Люди по всему миру испытывают депрессию после путешествий. Почему так происходит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости