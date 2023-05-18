Ученые зафиксировали необъяснимые звуки с неба

Запущенные учеными из США в стратосферу шары уловили необъяснимые звуки на низких частотах

Воздушные шары с горячим воздухом, запущенные в небо учеными, зафиксировали необъяснимые звуки. Как сообщает Independent, их происхождение остается загадкой.

Достигающие шести-семи метров в длину воздушные шары были запущены в стратосферу в рамках совместного исследования Дэниела Боумана из Национальных лабораторий Сандии в США и других ученых. Шары запускают в этот слой атмосферы, потому что он находится выше того уровня, на котором летают самолеты и есть турбулентность. В стратосфере относительно тихо, поэтому специальные аудиоприборы на шарах могут уловить звуки, которые больше нигде не слышны. Например, звуки волн в океане, раскаты грома, работу ветровых турбин или взрывы.

Изначально целью исследователей было наблюдение за активностью вулканов: они хотели понять, можно ли при помощи микробарометров, улавливающих инфразвуки — звуки на низких частотах, которые не фиксирует человеческий слух, — узнать о скором извержении. Однако во время экспериментов некоторые шары стали фиксировать непонятные звуки, источник которых до сих пор не найден.

В стратосфере появляются таинственные низкочастотные сигналы. Они возникают с периодичностью примерно несколько раз в час во время отдельных полетов, но их источник неизвестен Дэниел Боуман ученый

Боуман говорит, что звуки напоминают потрескивание и шуршание. Они могут иметь отношение к метеорологическим явлениям или к сгорающим в атмосфере метеоритам. По словам ученого, этот же звук фиксировали в 1960-х, во время предыдущей крупной программы с запуском шаров в стратосферу. Боуман утверждает, что не стоит искать разгадку звука в чем-то по-настоящему мистическом. Он считает, что неспособность найти источник заключается лишь в несовершенстве современной науки и ограниченности человеческих знаний.

Ученые используют технологию GPS для отслеживания своих аэростатов, поскольку они могут преодолеть сотни километров за один полет и часть приземляются в труднодоступных местах. Шары Боумана и коллег представляют собой огромные пластиковые мешки с нанесенной на поверхность угольной пылью, которая делает их темными. Их делают из малярного пластика, укрепляют при помощи упаковочной изоленты и покрывают угольной пылью из пиротехнических магазинов.

Когда солнце светит на темные шары, воздух внутри нагревается и становится легким. Этой солнечной энергии достаточно, чтобы шар набрал высоту в 20 километров. Ученые надеются, что при помощи подобных шаров им удастся исследовать и другие планеты, например, Венеру с ее плотной атмосферой.

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