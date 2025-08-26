Из жизни
00:32, 26 августа 2025Из жизни

Объяснены загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике

Daily Mail: Исчезновения в Бермудском треугольнике объяснили волнами-призраками
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Robin Hill / Globallookpress.com

Британский океанограф Симон Боксолл объяснил загадочные исчезновения судов естественным явлением. Как сообщает издание Daily Mail, свою версию он изложил в документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника».

Боксолл считает, что в районе между полуостровом Флорида, Пуэрто-Рико и Бермудами чаще обычного встречаются одиночные волны-призраки высотой 20-30 метров. По его словам, даже крупное судно, столкнувшееся с такой волной, пойдет ко дну за две-три минуты.

В качестве примера Боксолл приводит американское судно «Циклоп», снабжавшее корабли ВМС США в Первую мировую войну. В 1918 году оно бесследно исчезло в районе Бермудского треугольника. Ученый предполагает, что его тоже потопила огромная волна.

Чтобы проверить эту гипотезу, Боксолл и его коллеги из Университета Саутгемптона построили масштабную модель судна и изучили ее поведение. Эксперимент показал, что плоское днище и большие размеры делали «Циклоп» особенно уязвимыми перед аномальными волнами.

Ранее анонимный моряк рассказал на Reddit о встрече с волной-призраком во время ночного шторма. «Все приготовились к удару, стали хвататься кто за что, но все равно повалились на палубу», — вспоминает он.

