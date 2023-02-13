В Совфеде предсказали будущее украинских беженцев в Польше

Сенатор Пушков заявил, что отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться

Член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал будущее украинских беженцев в Польше в своем Telegram-канале. По его мнению, отношение поляков к ним продолжит ухудшаться.

Ссылаясь на опрос польских СМИ, сенатор рассказал, что 68 процентов жителей Польши относятся к беженцам с Украины негативно. «Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев. Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», — предрек он.

По словам Пушкова, интеграция украинцев в европейское пространство неизбежно будет нелегкой. «Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать — в соответствии с логикой майдана, что «Украине все должны», — добавил политик.

Ранее Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в состав НАТО превратило бы альянс в механизм подготовки масштабной войны коллективного Запада с Россией и очень ослабило бы его.