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16:57, 12 февраля 2023Россия

Пушков назвал последствия вступления Украины в НАТО

Сенатор Пушков: прием Украины в НАТО превратил бы альянс в механизм подготовки войны с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вступление Украины в состав НАТО превратило бы альянс в механизм подготовки масштабной войны коллективного Запада с Россией и очень ослабило бы его. Такие последствия назвал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Прием Киева превратил бы НАТО в «банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», считает сенатор.

«При помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на инвестиционном саммите банка JP Morgan пожаловался, что бюрократия в странах НАТО тормозит вступление его страны в Североатлантический альянс.

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Евгения Куликова
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