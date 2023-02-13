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04:30, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

В США рассказали об отчаянии Зеленского

Newsweek: европейское турне Зеленского указывает на его отчаяние

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского указывает на его отчаяние. К такому выводу пришел обозреватель журнала Newsweek Брендан Коул.

Он отметил, что поездка украинского лидера и его встречи с мировыми политиками не принесли ожидаемого результата. В частности, ему не удалось уговорить Запад передать Киеву истребители. При этом Зеленский, по оценке журналиста, осознавал «срочную необходимость» заручиться поддержкой европейских стран в этом вопросе.

Ранее Зеленский заявил о достижении в Лондоне закулисных договоренностей и приближении к решению о поставках дальнобойного оружия и обучении пилотов. По словам украинского президента, европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты. Однако, по данным издания Bloomberg, ни одна страна Евросоюза не дала обязательств по поставке истребителей на Украину.

12 февраля британская газета Daily Mail назвала удары России по объектам энергетики и инфраструктуры Украины «жестким посланием Европе» на обсуждение поставок истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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